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هولندا ستنظر في استئناف تمويل الأونروا

السبت 27 أبريل 2024 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا ستنظر في استئناف تمويل الأونروا



أمستردام/سما/

قالت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة إنها ستدرس استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة إذا نفذت الوكالة توصيات لتعزيز حيادها.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تحقيق لوزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا نشرت نتائجه يوم الاثنين عن مزاعم لا أساس لها من الصحة بضلوع بعض موظفي الأونروا في عملية ” طوفان الأقصى”.

وخلصت المراجعة إلى أن إسرائيل لم تدعم بعد اتهاماتها بأن مئات من موظفي الأونروا كانوا أعضاء في جماعات في غزة.

وقالت الحكومة الهولندية إنها قدمت بالفعل تبرعها السنوي للأونروا في يناير/ كانون الثاني، قبل ظهور الاتهامات الموجهة للوكالة. وكانت هولندا واحدة من بضع دول أوروبية أوقفت التمويل للوكالة مؤقتا بعد إثاره هذه المزاعم.

وأضافت هولندا إنها لا تتوقع أي تبرعات إضافية في المستقبل القريب، لكنها ستعتبر الأونروا شريكا محتملا إذا تم تقديم طلبات للمساعدة.

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