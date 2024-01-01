سموتريتش: الصفقة المصرية "استسلام إسرائيلي خطير وانتصار رهيب لحماس"

القدس المحتلة/سما/

شن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش هجوما على رئيس الوزراء الإسرائيلي على خلفية مفاوضات الوفد المصري في تل أبيب بشأن مقترح تقدمت به القاهرة حول اتفاق هدنة في غزة.

وقال سموتريتش في تغريدة على موقع "X" إن"الصفقة المصرية استسلام إسرائيلي خطير وانتصار رهيب لحماس. والجناح اليساري في الحكومة (الإسرائيلية) الذي يدفع بها (بالصفقة) إلى التحقق يسعى إلى وقف الحرب في منتصفها وقبل أن يتحقق الهدف منها ألا وهو القضاء على حماس، والعودة إلى أيام الترتيبات السياسية، فالكارثة هي في قيام دولة فلسطينية. دولة إرهابية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر".

وأضاف مخاطبا نتنياهو "ليس لديك تفويض بهذا (عقد صفقة).. لا يجب أن يظهر خطاب الاستسلام للنازيين في المبادئ التوجيهية الأساسية لحكومتنا".

وقد وصل وفد أمني مصري إلى تل أبيب اليوم الجمعة يضم مختصين لمناقشة الإطار الشامل لوقف إطلاق النار بغزة.

وقالت مصادر إن هناك تقدما ملحوظا في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، فيما أبلغت تل أبيب القاهرة بأنها "جادة" في اعتزامها الهجوم على رفح وأن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة قبل الهجوم.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن الاقتراح المصري الجديد يدعو لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين بفارق 10 أشهر مقابل أسرى فلسطينيين، ووقفا لإطلاق النار يستمر لمدة عامين.