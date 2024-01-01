  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

5 شهداء في قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة

الجمعة 26 أبريل 2024 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 شهداء في قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة



غزة/سما/

اسنشهد 5 مواطنين، مساء اليوم الجمعة، في قصف وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال قصف محيط مدرسة فيصل بالحي الياباني غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين.

كما استشهد مواطنان وأصيب مواطنون آخرون في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وسيدة، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين ثلاثة شهداء بينهم طفل وسيدة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، من تحت أنقاض المنزل الذي يعود لعائلة الشوا ويؤوي حاليًا نازحين، مشيرًا إلى أن الشهداء والجرحى جرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني".

كما شن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد صيّاد وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملهما قبالة ساحل المدينة. كما تمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشال جثمان شهيد من تحت أنقاض منزل عائلة جودة في مخيم الشابورة، الذي استهدف بغارة إسرائيلية السبت الماضي.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع نسف الاحتلال منازل ومنشآت في بلدة المغراقة.

الأكثر قراءة اليوم

حكومة الدماء: رفح فحزب الله وإيران.. الاحتلال يشُنّ هجومًا سافِرًا ضدّ مصر والأردن ويُطالِب القاهرة بإغلاق معبر رفح

تصريحات لواء بالجيش المصري حول رفح تثير اهتمام الإسرائيليين..

مصر تعلن افتتاح مدينة جديدة قرب غزة والسيسي يصدر قرارات هامة

الكشف عن تفاصيل مُكالمة الـ5 دقائق بين ترامب وبن سلمان.. وسبب انزعاج البيت الأبيض

وزير إسرائيلي يشير إلى احتمال عقد صفقة مع حماس

صحيفة: مقترح التهدئة الجديد يشمل لأول مرة تمكين السلطة من حكم غزة

صحيفة إسرائيلية تكشف سبب قرار "عملية رفح" واحتمال حصول تغيير فيه

الأخبار الرئيسية

00-12-730x438

احتجاجات لليوم العاشر بجامعات أمريكية تضامنا مع فلسطين.. وإدانات لقمع الشرطة “الهمجي”

662be3264c59b77c07036ba5

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي كبير في "الجماعة الإسلامية" في لبنان

نتنياهو يتحفظ على صفقة التبادل المقترحة من مصر

محادثات وفد مصر في تل أبيب: فرصة أخيرة لصفقة مع حماس وإلا فاجتياح رفح

وزير الخارجية الإسرائيلي ينشر صورة مسيئة لأردوغان ويعلق عليها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية