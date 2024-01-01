5 شهداء في قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة

غزة/سما/

اسنشهد 5 مواطنين، مساء اليوم الجمعة، في قصف وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال قصف محيط مدرسة فيصل بالحي الياباني غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين.

كما استشهد مواطنان وأصيب مواطنون آخرون في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وسيدة، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين ثلاثة شهداء بينهم طفل وسيدة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، من تحت أنقاض المنزل الذي يعود لعائلة الشوا ويؤوي حاليًا نازحين، مشيرًا إلى أن الشهداء والجرحى جرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني".

كما شن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد صيّاد وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملهما قبالة ساحل المدينة. كما تمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشال جثمان شهيد من تحت أنقاض منزل عائلة جودة في مخيم الشابورة، الذي استهدف بغارة إسرائيلية السبت الماضي.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع نسف الاحتلال منازل ومنشآت في بلدة المغراقة.