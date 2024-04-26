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جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي كبير في "الجماعة الإسلامية" في لبنان

الجمعة 26 أبريل 2024 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي كبير في "الجماعة الإسلامية" في لبنان



بيروت/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة عن اغتيال القيادي في "الجماعة الإسلامية" في لبنان مصعب خلف، بغارة جوية.


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت وقتلت مصعب خلف في منطقة ميدون في لبنان، مشيرا إلى أنه قيادي كبير في منظمة الجماعة الإسلامية، ونفذ عددا كبيرا من الهجمات ضد إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "الجماعة الإسلامية خططت مؤخرا وروجت لعدد كبير من الهجمات" من الأراضي اللبنانية ضد إسرائيل في منطقة هار دوف، فضلا عن مناطق أخرى في شمال إسرائيل.

وأضاف البيان أن مصعب خلف تعاون مع فرع حركة حماس في لبنان، في تنسيق وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل. 

وفي السياق،  أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة استهداف موقع حبوشيت الإسرائيلي ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا.


وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصا الإغتيال الجبان على طريق ‏السريرة، قصف ‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مساء يوم الجمعة 26 أبريل 2024، موقع حبوشيت ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

كما أعلن "حزب الله" اليوم أنه ‏استهدف ‌‌‌‏موقع الرمثا الإسرائيلي ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة.‏ 

ونعت "الجماعة الإسلامية" في لبنان وجناحها العسكري "قوات الفجر" مساء اليوم الجمعة، قياديين اثنين في صفوفها، قضيا في غارة إسرائيلية استهدفتهما في البقاع الغربي.


وفي بيان لها، قالت "الجماعة الإسلامية" في لبنان: "بفخر واعتزاز تزفّ الجماعة الإسلامية في لبنان وجناحها العسكري المقاوم "قوات الفجر"..القائد الشهيد مصعب سعيد خلف والقائد الشهيد بلال محمد خلف، اللذين ارتقيا شهيدين خلال تأديتهما لواجبهما الجهادي دفاعا عن أهلهما في الجنوب ونصرة لأهلنا في فلسطين، وذلك بغارة صهيونية غادرة استهدفتهما في البقاع الغربي بعد ظهر الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق له 17 شوال 1445 هجري".

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