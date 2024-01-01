مظاهرات حاشدة بدول عربية وأوروبية دعما لغزة ورفضا للعدوان (شاهد)

عواصم/سما/

لا زالت الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تجري في عدد من الدول العربية والعالمية، بل تشهد اتساعا، خصوصا مع استمرار العدوان الدموي، وارتكاب مزيد من المجازر، في ظل إفلات حكومة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب، بحماية غربية رسمية.



صنعاء "ميدان السبعين"

وفي اليمن، توافد آلاف المواطنين، الجمعة، إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء للمشاركة في التظاهرة المساندة لقطاع غزة.



وتوافدت حشود جماهيرية كبيرة إلى ميدان السبعين بعد عصر الجمعة، لمساندة ودعم المقاومة الفلسطينية والتأكيد على مواصلة التضامن مع فلسطين.



ورفع المحتشدون، اللافتات المؤكدة على مواصلة الصمود والثبات، ورددوا هتافات تؤكد أن كل الشعب اليمني على استعداد للقتال ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن أمريكا والاحتلال الإسرائيلي هم أصل الإجرام والإرهاب.





العاصمة الأردنية

وتظاهر الآلاف في العاصمة الأردنية عمان، الجمعة، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المشاركون أعلاما فلسطينية، ولافتات كتب عليها عبارات داعمة لغزة، وأطلقوا هتافات داعمة للصمود الفلسطيني، مطالبين بوقف التعامل مع الاحتلال بنحوٍ كاملٍ.



مدن مغربية

جدد آلاف المغاربة عقب صلاة الجمعة، مطالباتهم بدعم الفلسطينيين ووقف الحرب المدمرة على قطاع غزة ورفع الحصار عنه، وذلك للأسبوع التاسع والعشرين تواليا.



وشهدت مدن بالمملكة مثل آسفي والدار البيضاء والجديدة، وتطوان، ووجدة، مظاهرات تضامنية مع غزة استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة ، تحت شعار: "200 يوم من الصمود والعطاء الفلسطيني تلهم الأمة".



وندد المشاركون في الوقفات باقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى احتفالا بعيد الفصح اليهودي الذي بدأ الثلاثاء الماضي ويستمر أسبوعا.



كما رفعوا شعارات رافضة "لحرب الإبادة الجماعية" التي تواصل دولة الاحتلال تنفيذها "بدعم أمريكي وغربي مباشر" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة



ومن بين الشعارات التي تم ترديدها "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"لا تراجع لا استسلام المقاومة إلى الأمام"، و"لا استسلام لا تطبيع فلسطين ليست للبيع"، و"غزة رمز العزة".



مظاهرات برلين

وفي العاصمة الألمانية برلين، انطلقت مظاهرة احتجاجية ضد العدوان على قطاع غزة، وتضامنا مع الفلسطينيين فيما اعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين أثناء محاولاتها المستمرة لتفريقهم بعدما نصبوا خياما على قارعة الطريق.



وفي وقت لاحق، قالت الشرطة على منصة "إكس" إن متظاهرين أمام البرلمان "ارتكبوا انتهاكات متكررة، بما في ذلك أعمال عنف ضد الضباط".



وأوضحت الشرطة أنها طلبت "مرارا" من المتظاهرين مغادرة المكان، وأنها شرعت في اعتقالهم عندما رفضوا.



وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، اليوم الجمعة، إلى 34 ألفا و356 شهيدا، بعد ارتكاب عدد من المجازر الإسرائيلية.



وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان، أنّ قوات الاحتلال ارتكبت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، خمس مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة.



وأشارت الوزارة إلى أنه وصل من هذه المجازر للمستشفيات 51 شهيدا و75 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.