الشرطة الإسرائيلية تفرق متظاهرين عند معبر "إيرز" شمال غزة يطالبون بوقف إطلاق النار

القدس المحتلة/سما/

فرقت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة عنوة عشرات المتظاهرين الإسرائيليين عند حاجز إيرز (بيت حانون) شمال قطاع غزة تجمهروا مطالبين بوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين إسرائيل و"حماس".

الشرطة الإسرائيلية تفرق متظاهرين عند معبر إعلام: وفد مصري إلى تل أبيب وإسرائيل تقبل هدنة مؤقتة وانسحاب من نتساريم شرط إطلاق أسرى دون وقف الحرب

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بين المتظاهرين وفدا من حاخامات الولايات المتحدة، الذين جاؤوا حاملين مواد غذائية لسكان قطاع غزة، واعتقلت الشرطة 7 متظاهرين خلال تفريق المظاهرة.

وقال المتظاهرون إن "الحكومة الإسرائيلية تستخدم التجويع في غزة كسلاح ضد 2.3 مليون نسمة، وتمنع دخول مساعدات إنسانية ضرورية، وتتسبب بواقع مرير من التجويع والأمراض في قطاع غزة".

ويشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية لا تعترض عناصر اليمين المتطرف الذي يتظاهرون بشكل متكرر عند معبر كرم أبو سالم، بهدف منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكان موقع "واينت" الإلكتروني قد نقل عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع قوله إن "قرار الشرطة بالسماح بسد الطريق أمام الشاحنات في معبر كرم أبو سالم هو قرار سياسي صادر عن الوزير إيتمار بن غفير، ويهدف إلى إحباط قرار الكابينيت بإدخال المساعدات، والذي لم ينفذ منذ أيام".

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن لا علاقة بين عناصر اليمين الذين يمنعون دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع وبين عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وطالبت عائلات الأسرى عضو كابينيت الحرب بيني غانتس خلال مظاهرة مقابل منزله بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم إحراز تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى.

ويوم أمس الخميس، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على تفويض فريق التفاوض لإجراء محادثات مع وفد مصري سيصل إلى تل أبيب الجمعة لبحث صفقة جديدة لا تتضمن وقفا للحرب.

وأشار موقع "واينت" إلى أن إسرائيل تناقش صفقة جديدة لكن "حماس" قالت إنه لا يوجد لديها 40 أسيرا حياً في الفئة الإنسانية التي تشمل النساء والبالغين والمرضى.

ووفقا للموقع، فإن إسرائيل تسعى إلى إطلاق سراح عشرات الأسرى مشيرا إلى أن العدد الذي تم تداوله هو 33 شخصا. كما تطالب إسرائيل بأن تكون مدة التهدئة أقل من 6 أسابيع.