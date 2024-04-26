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الأمم المتحدة: حجم الأنقاض الذي يتعين إزالته بغزة نحو 37 مليون طن

الجمعة 26 أبريل 2024 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: حجم الأنقاض الذي يتعين إزالته بغزة نحو 37 مليون طن



غزة/سما/
قدرت الأمم المتحدة حجم الركام والأنقاض الذي يتعين إزالته في قطاع غزة بحوالي 37 مليون طن، وذلك مع تواصل القصف المكثف والحرب الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
 
 
وقال المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، بير لودهامار "لقد قدرنا وجود 37 مليون طن من الركام، أي نحو 300 كيلوغرام من الركام في المتر المربع" في قطاع غزة الذي كان قبل الحرب مكتظا بالسكان وحضريا.
 
وأشار خلال تصريح صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف، إلى أن "إزالتها ستستغرق 14 عاما" على افتراض استخدام حوالي مئة شاحنة.
 
وأكد أن الذخائر غير المنفجرة اختلطت بالأنقاض، ما سيؤدي إلى تعقيد المهمة بشكل كبير.
 
واعتبر لودهامار أن "ما لا يقل عن 10%" من الذخائر التي يتم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديدا دائما للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث في الأنقاض لانتشال جثث الضحايا وللعمال المكلفين إزالة الانقاض.
 
وتحدث عن اجتماع عُقد مؤخرا في عمان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات غير حكومية، خُصص للبحث عن أفضل السبل للتعامل مع هذا الركام المختلط بالمتفجرات.
 
ويأتي ذلك "استعدادا لما قد يحدث وللتدخل في غزة".
 
وينطلق تصريح المسؤول من خبرته في هذا المجال فقد سبق وتولى المهمة نفسها في العراق "ولكن على نطاق أضيق".
 
وأوضح أن "65% من المباني المدمرة سكنية" في قطاع غزة.
 
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