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إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة في عملية طعن بمدينة الرملة واستشهاد المنفذ (فيديو)

الجمعة 26 أبريل 2024 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة في عملية طعن بمدينة الرملة واستشهاد المنفذ (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

أصيبت مستوطنة إسرائيلية، الجمعة، بجروح خطيرة في عملية طعن بمدينة الرملة قرب تل أبيب، فيما تمّ “تحييد” المنفذ، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية وصحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة) إنّ إسرائيلية “تبلغ 18 عاما أصيبت بجروح خطيرة في عملية طعن بمدينة الرملة قرب مدينة تل أبيب، فيما تمّ تحييد المنفذ”.

وزعمت الهيئة أنّ عملية الطعن “نفذت بدوافع قومية”، دون تفاصيل أخرى، فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال أن منفذ عملية الطعن هو سعد أبو غنام من مدينة الرملة.

يأتي ذلك في ظل حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية وتدمير هائل بالبنى التحتية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

وفي موازاة ذلك كثفت إسرائيل الاقتحامات وعمليات الاعتقال في مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وعادةً ما تستخدم إسرائيل كلمة “تحييد” للإشارة إلى إطلاق قوات الجيش أو الشرطة النار بغرض القتل.

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