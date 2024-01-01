غزة: استشهاد الرضيعة “صابرين الروح” بعد إنقاذها من رحم والدتها أثناء احتضارها (صورة وفيديو)

غزة/سما/

استشهدت الرضيعة “صابرين الروح” شكري الشيخ التي تم إنقاذها بعملية قيصرية قبل دقائق من استشهاد والدتها المصابة في قصف إسرائيلي، في مستشفى برفح بجنوب قطاع غزة، بحسب ما أفاد عمها الجمعة.

وقال رامي الشيخ عمّ صابرين “وصلني اتصال من إدارة مستشفى الإماراتي برفح اليوم الجمعة يخبرونني بأن حالتها ساءت ولم يستطيعوا إنقاذها حتى فارقت الحياة لتلحق بعائلتها”.

وأضاف “ذهبت وقمت بعمل كافة الإجراءات في المستشفى، وأحضرت جثمان الطفلة إلى المنزل وقمت بفتح قبر والدها شكري ودفنتها في قبر والدها، في مقبرة في رفح”.

وأعلن المستشفى الإماراتي برفح الذي كانت فيه الرضيعة الخميس “استشهاد الطفلة “صابرين الروح” التي تم إنقاذها من رحم أمها صابرين قبل استشهادها نتيجة قصف منزلها شرق رفح قبل عدة أيام، وبذلك يتم مسح أسرة من السجل المدني”.

في 20 نيسان/أبريل، نقل الدفاع المدني الفلسطينية صابرين محمد السكني والدة الرضيعة إلى مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح، وكانت حالتها ميؤوسا منها، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شرق رفح. كما نقل الدفاع المدني أيضا زوجها شكري أحمد الشيخ وابنتهما ملاك شكري إلى المستشفى وقد استشهدا نتيجة إصابتيهما.

وأسفرت الغارة عن استشهاد 19 شخصا على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وقال مدير مستشفى الكويت التخصصي الطبيب الجراح صهيب الهمص يومها “صابرين كانت مصابة إصابة بالغة، وتبين أنها حامل وقررنا إجراء عملية قيصرية فورية وبدون تخدير لاستخراج الجنين لعدم وجود طبيب تخدير في ذلك الوقت”.

وأضاف “صابرين السكني كانت في الدقائق العشر الأخيرة من حياتها تتنفّس بصعوبة وتصارع الموت. توفيت بعد عشر دقائق من إنقاذ الجنين”، واصفا ولادة طفلة صابرين السكني بـ”المعجزة”.

ووفقاً للأمم المتحدة، يتجمع نحو 1,5 مليون شخص في رفح، بينهم أكثر من مليون نازح بسبب أكثر من ستة أشهر من القصف والقتال في قطاع غزة (2.4 مليون نسمة).

(أ ف ب)