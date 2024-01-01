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أردوغان: لن نصمت إزاء إبادة الفلسطينيين وهم يقاومون وحدهم

الجمعة 26 أبريل 2024 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: لن نصمت إزاء إبادة الفلسطينيين وهم يقاومون وحدهم



أنقرة/سما/

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه لا يمكن لأحد أن ينتظر من بلاده الصمت إزاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ 203 يومًا.


جاء ذلك في كلمة الجمعة، خلال المؤتمر الخامس لرابطة “برلمانيون لأجل القدس” بمدينة إسطنبول، تعليقا على العدوان الإسرائيلي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 7 شهور.


وأشار أردوغان إلى أن رابطة “برلمانيون لأجل القدس” أصبحت بأنشطتها ومؤتمراتها صوتا ونفسا للقضية الفلسطينية على نطاق عالمي.


ولفت إلى أنه “في كل زاوية من القدس الشريف هناك آثار وبصمة لأجدادنا الأبطال الذين خدموا المدينة المقدسة طوال 400 عام، ولا يمكن لأحد أن يمحو ذلك”.


وقال: “لا يمكن لأحد أن ينتظر منا الصمت إزاء الإبادة الجماعية بحق إخواننا الفلسطينيين الذين يقاومون وحيدين منذ 203 يوما”.


وأفاد بأن إسرائيل تقضي على هوية القدس القديمة تدريجيا وتصعّد المضايقات ضد حرمة المسجد الأقصى أولى القبلتين للمسلمين.


وتابع: “العقلية التي تحتفل بعيد ميلاد أطفالها بقتل نظرائهم الغزيين تعني عدم وجود علاقة تربطها بأبسط القيم الإنسانية”.


وأكد أن تركيا ستواصل اعتبار أعضاء حركة “حماس” الذين يدافعون عن أرضهم ضد المحتلين “حركة تحرر وطني”.


كما أوضح أردوغان أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تفرض قيودًا تجارية على إسرائيل تشمل 54 منتجًا.


وانتقد الإدارة الأمريكية لدعمها العسكري والدبلوماسي غير المشروط لإسرائيل بأنها تساهم بذلك في تفاقم المشكلة بغزة لا في حلها.

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