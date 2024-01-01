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هل توجه رئيس المخابرات المصرية إلى "إسرائيل"؟

الجمعة 26 أبريل 2024 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل توجه رئيس المخابرات المصرية إلى "إسرائيل"؟



القاهرة/سما/

كشف مصدر مصري أن رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل سوف يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي بالقاهرة.

وأوضح المصدر أن ذلك في إطار جهود مصر لإيجاد تسوية للازمة الليبية تستند على توافق ليبى/ ليبي، حيث يلتقي اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل، بالقاهرة لبحث آخر تطورات الموقف بليبيا وجهود حل الأزمة الليبية، وذلك فى إطار دعم مصر لكافة مسارات التسوية الشاملة استناداً على المؤسسات الشرعية الليبية.

وتأتي هذه الأنباء لتنفي توجه رئيس المخابرات المصرية إلى تل أبيب أو تواجده هناك كما أدعت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على تفويض فريق التفاوض لإجراء محادثات مع وفد مصري سيصل إلى تل أبيب الجمعة لبحث صفقة جديدة لا تتضمن وقفا للحرب.

وبحسب الموقع، "فإن المصريين، وفقا لمسؤولين إسرائيليين، يخافون من لاجئي الحرب الذين سيدخلون سيناء بعد الدخول الإسرائيلي إلى رفح، وبالتالي فهم في عجلة من أمرهم لاقتراح صفقة واستبدال قطر في دور الوسيط الرئيسي".

كما تم في مجلس الحرب الإسرائيلي طرح عدة بدائل لخطة إطلاق سراح الأسرى. وقد تلقى الفريق المفاوض "الضوء الأخضر" لإبداء مرونة في الموقف الإسرائيلي، بحيث أنه إذا حدث تغيير بسبب الضغط العسكري، فسيكون من الممكن المضي قدما في الصفقة بسرعة.

وكشف الموقع أن "من المقرر أن يجتمع وفد المخابرات المصرية الذي يصل إسرائيل الجمعة، مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي. ويأتي وصول الوفد نتيجة لزيارة رئيس الشاباك رونان بار ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي أمس إلى القاهرة، حيث ناقشا أيضا مسألة المفاوضات واستئناف الاتصالات للتوصل إلى اتفاق حول المحور المصري، وهو ما أصبح ممكنا أيضا بفضل الاتصالات بين رئيس الشاباك ووزير المخابرات المصري عباس كامل".

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