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طقس فلسطين : اجواء ربيعية لطيفة..

الجمعة 26 أبريل 2024 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : اجواء ربيعية لطيفة..



رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون اليوم الجمعة غائما جزئيا الى غائم حاراً نسبيا نهارا لطيفاً في ساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 6 درجات مئوية وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 27/04/2024: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم حاراً نسبيا نهارا لطيفاً في ساعات المساء والليل، و يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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