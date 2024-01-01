203 يوم من المجزرة :شهداء بالعشرات ودرجات الحرارة تزيد معاناة النازحين

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٠٣ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٤٣ شهيد و ٦٤ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٤٣٠٥ شهيد و ٧٧٢٩٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وبدأت معاناة المواطنين النازحين في مخيمات النزوح بمحافظات جنوب قطاع غزة تزداد مع اشتداد موجات الحر، مما ينذر باتساع انتشار الأوبئة والأمراض فيهم خاصة لدى الأطفال والنساء الحوامل.

ودعا الدفاع المدني النازحين في الخيام باتخاذ اجراءات السلامة قدر المستطاع، والإكثار من شرب الماء، ومحاولة تهوية المكان ، وإبعاد الأطفال عن أشعة الشمس خاصة وقت ذروة الحرارة، والحرص على مسح أجسادهم بالماء البارد باستمرار.

وطالب منظمة الصحة العالمية الإسراع لإنقاذ حياة مئات آلاف النازحين الفلسطينيين، والتدخل لايجاد أماكن بديلة عن الخيام، لاسيما في ظل الحديث عن موجات حر شديدة متتالية خلال الأيام القادمة.

وتوفيت رضيعة في الشهر الخامس من عمرها نتيجة الحر في احد مشافي رفح جنوب قطاع غزة.

وسط القطاع

ودمرت طائرات الاحتلال سلسلة منازل في قرية المغراقة وسط قطاع غزة.

واستشهدت مواطنة في قصف منزل شمال مخيم النصيرات إضافة إلى عدة اصابات.

واستشهد عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال لمنزل شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وارتقى اربعة شهداء في قصف مدفعي على جسر وادي غزة وسط القطاع.

غزة والشمال

واستشهد ثماني مواطنين باستهداف طائرات الاحتلال فرق تأمين المساعدات في حي تل الهوا غرب مدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال مسجد الصفا بمحيط مفترق السنافور في حي التفاح بمدينة غزة.

وشن الطيران الحربي غارة عنيفة شرق حي الزيتون في مدينة غزة وغارة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستشهد ثلاثة أطفال بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة استطلاع في محيط المشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

جنوب القطاع

وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثمان الشهيد احمد ابو حسنين من تحت ركام منزله بعد قصفه ب٢٤ ساعة وانتشلت جثمان طفلة من اسفل منزل قصف قبل أسبوعين.

ووصل المشفى الأوربي جثامين لخمسة شهداء في استهداف منزل في بلدة خزاعة شرق خانيونس.