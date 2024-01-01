امريكا وقادة 18 دولة يصدرون نداء مشتركا لحماس لإطلاق سراح الاسرى..

واشنطن / وكالات /

علق سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس إلى بيان زعماء العالم الـ18، ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي طالب بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين، قائلا إن "الضغوط الأمريكية لن تؤثر علينا". ونحن نطالب إسرائيل بإنهاء الحرب في إطار أي صفقة لإطلاق سراح المختطفين".

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء عدة دول اختطف مواطنوها في غزة، في بيان مشترك، إلى الإفراج الفوري عن المختطفين من حركة حماس.

وأشار الزعماء إلى الصفقة المطروحة لإطلاق سراح المختطفين وإنهاء الحرب، والتي ستسمح بعودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع وتوسيع المساعدات الإنسانية.

وجاء في البيان: "نكرر ونؤكد دعوتنا لحركة حماس لإطلاق سراح المختطفين والسماح بإنهاء هذه الأزمة، حتى نتمكن من التركيز على الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

ووقع النص قادة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والأرجنتين والنمسا وألمانيا وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند.