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وزيرة التنمية: بدء صرف مساعدات للأيتام في قطاع غزة

الخميس 25 أبريل 2024 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة التنمية: بدء صرف مساعدات للأيتام في قطاع غزة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد اليوم الخميس، أن وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية باشرت بصرف مساعدات لحوالي 18 ألف مستفيد مسجل على قاعدة بيانات الوزارة ككفالات لأيتام وأسر فقيرة.

 

وأوضحت أن المساعدات سيتم صرفها على عدة دفعات.

 

وقالت الوزيرة، وفق بيان صادر عن الوزارة، "أنه وبالرغم من الأزمة المالية الخانقة والحصار المالي غير المسبوق الذي تتعرض له الحكومة الفلسطينية؛ إلا أنها حريصة على توفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة، بالشراكة مع كافة الشركاء، وفي هذا الصدد تقوم الوزارة بتذليل العقبات من أجل الدفع الكترونياً وتسهيل إيصال المساعدات إلى مستحقيها نظراً لما يمر به قطاع غزة من أزمة مالية خانقة متمثلة في عدم وجود نقاط صرف في غزة وشمال غزة، وعدم توفر السيولة النقدية في محافظة رفح".

 

وعبرت حمد عن شكرها للمملكة الأردنية الهاشمية على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، مثمنةً الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لمساعدة الأيتام والأسر الفقيرة في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

#وزيرة التنمية #غزة

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