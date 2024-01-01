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الاحتلال يسحب لواء ناحال من غزة ويقر بخسائر جديدة..

الخميس 25 أبريل 2024 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسحب لواء ناحال من غزة ويقر بخسائر جديدة..



غزة / سما /

غادر لواء ناحال الذي يقسم قطاع غزة، ودخل مكانه اللواءان الاحتياطيان الثاني و679، بقيادة الفرقة 99، للسيطرة على المنطقة.

وقالت مصادر عبرية إنه وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تكليف اللواء ناحال بمهمة الحفاظ على الممر الذي يقسم قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال ان جنود اللواء قتلوا نحو 1000 مقاوم في الممر، ودمروا ن و 20 كيلو مترا من الأنفاق.

وأشار جيش الاحتلال الى اللواء يغاد لراحة قصيرة استعدادا للمهمة القادمة في غزة وهي اجتياح رفح.

وفي إطار الاستعدادات لاجتياح في رفح، وفقا لبيانات الجيش الاحتلال، تم حتى الآن نزوح حوالي 100-150 ألف مواطن من المنطقة الواقعة شمالا إلى منطقة المواصي وخان يونس.

وقالت إن نحو 1.2 مليون شخص لا يزالون في رفح وستعمل على إخراجهم في وقت لاحق.

#لواء ناحال #غزة #ناحال #الحرب

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