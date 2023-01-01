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جيش الاحتلال: إصابة 11 عسكريًا بمعارك في غزة

الخميس 25 أبريل 2024 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: إصابة 11 عسكريًا بمعارك في غزة



غزة / سما /

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإصابة 11 عسكريًا من قواته في معارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال جيش الاحتلال، في تصريحات صحفية، إن 3 آلاف و305 ضباط وجنود أصيبوا منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي، بينهم 1584 أصيبوا خلال العملية البرية التي بدأت في قطاع غزة يوم 28 أكتوبر من ذات العام.

ونوهت الإحصائية إلى أنه "منذ بداية الحرب أصيب 513 ضابطا وجنديا بجروح خطيرة". مبينة: "لا يزال 247 عسكريا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة 24 حالتهم خطيرة".

وزعم جيش الاحتلال بأنه "منذ بداية العملية البرية (العدوان البري على قطاع غزة) أصيب 630 عسكريا في حوادث عملياتية وفي إطلاق نار صديقة وقتل 41".

#جيش الاحتلال #غزة

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