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الهلال الأحمر: لا توجد بيئة صالحة للحياة في قطاع غزة

الخميس 25 أبريل 2024 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر: لا توجد بيئة صالحة للحياة في قطاع غزة



غزة / سما /

أكد المديرُ التنفيذي لجمعيَّةِ الهلال الأحمر في قطاعِ غزّة الدكتور بشار مراد أنه لا توجدُ بيئة صالحة للحياةِ في القطاع، متوقِّعًا انتشارًا كبيرًا للأمراضِ المُعدِية بين صفوفِ النّازِحين، خاصَّةً تلك التي تنتقِلُ عبر الجهازِ التنفسي، وكذلك الأمراض المُعدِية.

 

وقال مراد في حديثٍ لإذاعة "صوت فلسطين"، إنَّ القطاعَ الصحيَّ أمام كارثةٍ وأزمةٍ حقيقيَّةٍ تُهدِّدُ فئاتِ الكبارِ في السِّنِّ والأطفال، مشيرًا إلى انتشارٍ واسعٍ لمرضِ الكبدِ الوَبائي في معظمِ مخيَّماتِ النّازِحينَ جرّاءَ الاكتظاظِ الكبيرِ داخلَها وقلَّةِ المياهِ وعدمِ وجودِ الكهرباءِ لحفظِ الموادِّ الغذائيَّة.

 

وحذَّرَ مراد من تدهورِ الأوضاعِ الصحيَّةِ للمرضى بحالاتٍ مزمنة والمصابينَ جرّاءَ نَقصِ المُعَدّاتِ والمستلزَماتِ الطبيَّةِ والأدوية، ما يُصعِّبُ الحصولَ على الخدماتِ الصحية، لافتًا إلى أنَّهُ تمَّ افتتاحُ مَقارَّ طبيَّةٍ لتقديمِ الخدماتِ للمواطنينَ بالحدِّ الممكن.

#جمعية الهلال الأحمر #غزة

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