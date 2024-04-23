قوة إسرائيلية خاصة تعتقل مطاردا من وسط نابلس

نابلس / سما /

اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال، الخميس، شابا مطاردا من وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوة خاصة متنكرة بالزي المدني، اختطفت الشاب كمال فيصل أبو سرية من مكان عمله على بسطة للعطور أمام مجمع بلدية نابلس التجاري في دوار الشهداء.

وأوضح الشهود أن عناصر القوة الخاصة حاولوا استدراج أبو سرية إلى مركبتهم على بُعد عدة أمتار، لكنه رفض واكتشف أمرهم وحاول الفرار، فأشهروا أسلحتهم وسيطروا عليه واقتادوه بالقوة إلى المركبة وغادروا المكان مسرعين.

وبينت مصادر محلية أن أبو سرية، وهو من مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، مطلوب للاحتلال الذي داهم منزله عدة مرات لكنه فشل باعتقاله، واعتقل والده وشقيقه بهدف الضغط عليه لتسليم نفسه.