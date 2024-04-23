  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوة إسرائيلية خاصة تعتقل مطاردا من وسط نابلس

الخميس 25 أبريل 2024 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوة إسرائيلية خاصة تعتقل مطاردا من وسط نابلس



نابلس / سما /

اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال، الخميس، شابا مطاردا من وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوة خاصة متنكرة بالزي المدني، اختطفت الشاب كمال فيصل أبو سرية من مكان عمله على بسطة للعطور أمام مجمع بلدية نابلس التجاري في دوار الشهداء.

وأوضح الشهود أن عناصر القوة الخاصة حاولوا استدراج أبو سرية إلى مركبتهم على بُعد عدة أمتار، لكنه رفض واكتشف أمرهم وحاول الفرار، فأشهروا أسلحتهم وسيطروا عليه واقتادوه بالقوة إلى المركبة وغادروا المكان مسرعين.

وبينت مصادر محلية أن أبو سرية، وهو من مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، مطلوب للاحتلال الذي داهم منزله عدة مرات لكنه فشل باعتقاله، واعتقل والده وشقيقه بهدف الضغط عليه لتسليم نفسه.

#قوة إسرائيلية #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

"السنوار في شوارع غزة".. عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم حكومة نتنياهو

رئيسا الأركان الإسرائيلي والشاباك زارا القاهرة للتنسيق بشأن اجتياح رفح

شاهد: "القسام" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يهاجم نتنياهو وحكومته

تقرير: جنود الاحتلال ينتظرون أوامر اجتياح رفح ومناطق أخرى لم يدخلوها برًا

"إسرائيل" قلقة من تمدد المظاهرات الداعمة لفلسطين في الجامعات الأمريكية.. ونتنياهو يذكّر “بما حدث في الثلاثينيات”

مساعي إسرائيلية لتحريك المفاوضات مع حماس

الغارديان: مخاوف من استخدام "إسرائيل" الرصيف الأمريكي العائم كستارة لاجتياح رفح

الأخبار الرئيسية

هدنة

قيادي بحماس: عرضنا وقفاً لإطلاق النار لمدة خمس سنوات

هايلفي

مداولات إسرائيلية حول استئناف مفاوضات تبادل الأسرى واجتياح رفح

الفصح اليهودي

عشرات الآلاف من المستوطنين يستبيحون الاقصى والبراق في ثالث ايام "الفصح اليهودي"

في اليوم 202 على الحرب في غزة: غارات ليلية على رفح

20240423212222reup-2024-04-23t212022z_1140774577_rc2jc7affsdq_rtrmadp_3_usa-election-biden.h-1-1-730x438

مظاهرات تضامنية مع غزة تطارد بايدن “المنافق” إلى تامبا واعتقال عشرات الطلاب في تكساس (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية