السيسي بذكرى تحرير سيناء: موقفنا واضح برفض تهجير الفلسطينيين

القاهرة / سما /

أكد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، أن موقف بلاده الواضح برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان آخر، حفاظًا على القضية الفلسطينية من التصفية، وحمايـةً لأمن مصر القومي.

وشدد الرئيس السيسي في كلمته لمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء، اليوم الخميس، على موقف بلاده الثابت بالإصرار والعمل المكثف على وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة، وهي تشكل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل في إطارها، بهدف إرساء السلام، والأمن، والاستقرار، والتنمية في المنطقة، لصالح جميع شعوبها".

وقال، إن سيناء بقعة غالية من أرض مصر المقدسة، التي طالما كانت موضعًا للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة، في حمايتها وصونها والحفاظ عليها، كونها جزءًا لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر".