رئيس بوليفيا يطالب باتخاذ إجراءات صارمة لوقف الحرب على غزة

غزة / سما /

طالب الرئيس بوليفيا لويس آرسي بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نتيجة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 34 ألف مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

ودعا رئيس بوليفيا في كلمته لدى مشاركته في القمة الثالثة والعشرين للتحالف البوليفاري "ألبا"، التي عُقدت في العاصمة الفنزويلية كراكاس، بحضور رؤساء فنزويلا، وكوبا، ونيكاراغوا، وممثلين عن حكومات باربادوس، وسان فيسنتي، ولاس غراناديناس، ودومينيكانا، وسانتا لوسيا، وغرانادا، وسان كرستوبال، إلى إنشاء مجموعة دولية لدعم الشعب الفلسطيني، مشكلّة من مختصين بمجالات: الصحة، والتعليم، والبناء، والعلوم، والتكنولوجيا، وإنتاج الأغذية، والكوارث، كذلك تقديم المنح الدراسية العليا وكذلك الجامعية لطلبة الفلسطينيين.

كما طالب بدعوة فلسطين إلى الانضمام كعضو كامل العضوية إلى تحالف "ألبا"، الذي شكل عام 2004، المكون من الدول المشاركة أعلاه.

وقال: إن الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليوم غزة توضح جليا الأزمة المتدهورة التي يعيشها الوضع الدولي. كما ذكّر بجميع المحاولات لإحراز السلام الدائم في غزة، التي باءت جميعها بالفشل، نظرا إلى الموقف الأميركي الداعم لإسرائيل، وخاصة يوم 18 نيسان، إذ قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستعمال حق الفيتو في جلسة مجلس الأمن الدولي، لمنع الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وهي خطوة أساسية نحو السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

وأكد ضرورة أن تقوم المجموعة الدولية بمطالبة مجلس الأمن بالقيام بالدور الذي أُسس لأجله، والمطالبة بديمقراطيته.

كما أكد الرئيس البوليفي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وممارسة سيادته، والاعتراف بعضويته الكاملة في الأمم المتحدة كخطوة أساسية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.