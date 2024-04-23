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"الجهاد الإسلامي" تدير قرار الكونغرس الأمريكي تقديم دعم جديد للاحتلال

الخميس 25 أبريل 2024 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد الإسلامي" تدير قرار الكونغرس الأمريكي تقديم دعم جديد للاحتلال



غزة / سما /

أدانت حركة الجهاد الإسلامي، يوم الخميس، قرار الكونغرس الأمريكي بتقديم مليارات الدولارات للاحتلال الإسرائيلي، إضافة لكميات هائلة من الأسلحة والذخائر الفتاكة التي تعينه على مواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.

ونددت الجهاد، في تصريح لها، بتصريحات الإدارة الأمريكية حول زعهما الاطلاع على خطط الاحتلال لاجتياح رفح، محاولة تضليل الرأي العام بما يوفر الحماية للكيان رغم استعداده لتنفيذ الجرائم بحق الأبرياء والأطفال والنساء.

وحملت الجهاد إدارة "بايدن" المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال في عموم فلسطين، وغزة، سواء التي ارتكبها أو التي يجهز لارتكابها.

وشددت على أن تمويل الإدارة الأمريكية للكيان وتوفير كل أنواع الدعم المالي واللوجستي والسياسي له، يثبت أن أمريكا التي تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

#الجهاد الإسلامي #الكونغرس الأميركي #الاحتلال

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