الدفاع المدني بغزة: انتشلنا 392 جثة بمجمع ناصر و58% لم نستطع التعرف عليها

غزة / سما /

قال الدفاع المدني بغزة اليوم الخميس، إنه انتشل نحو 392 جثة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس بعد انسحاب الاحتلال، مضيفا: 58% منها لم نستطع التعرف عليها.

وأضاف الدفاع المدني: لا نعرف سببا لوجود جثث أطفال في المقابر الجماعية بمستشفى ناصر، واكتشفنا آثار تعذيب على جثث بعض الشهداء .

وأشار الى أن الاحتلال ارتكب إعدامات ميدانية بمجمع ناصر الطبي، مطالبا بفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم.

وأكد أن الاحتلال دفن عددا من الجثث بمجمع ناصر في أكياس بلاستيكية على عمق 3 أمتار ما سرع تحللها.

وقال: نعتقد أن الاحتلال دفن 20 شخصا على الأقل بمجمع ناصر الطبي وهم أحياء.