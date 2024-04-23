يتسحاك بريك: الجيش الإسرائيلي يكذب حول أعداد القتلى من حماس

القدس المحتلة / سما /

أكد اللواء يتسحاك بريك، رئيس الكليات العسكرية في الجيش اﻹسرائيلي سابقًا، أن قادة الجيش يبالغون في أعداد مقاتلي حركة حماس الذين قتلوا في الحرب على غزة. جاء ذلك في مقابلة مصورة ثم بثها خلال الأسبوع الحالي.

وقال يتسحاك بريك، إن الجيش الإسرائيلي أعلن منذ مدة عن 12 ألف قتيل من حركة حماس، ثم بعد أسبوع ونصف أعلن أن عدد القتلى أصبح 13 ألف، وهذا يعني أنهم قتلوا خلال أسبوع واحد ألف شخص، وكل يوم يتحدثون عن مقتل المئات، "وهذا تضخيم لا أساس له للأعداد" حسب قوله.

وشدد يتسحاك بريك، أن الجيش مازال يكذب أيضًا حول هجماته على حماس، "فالجيش لا يقاتل مقاتلي حركة حماس وجهًا لوجه، بل يخرجون من الأنفاق وينصبون الكمائن المفخخة ثم يدخلون الأنفاق، وهم لا يريدون الاشتباك وجهًا لوجه".

وأضاف، أن "ثقافة الكذب تطورت في أعلى المستويات داخل الجيش الإسرائيلي"، مبينًا أن جنرالات الجيش يقدمون لمجلس الحرب ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست معلومات ليست مبنية على حقائق، فالانطباع عندهم أهم من الحقائق" حسب قوله.

يتسحاك بريك، الذي يوصف بأنه أول شخص في إسرائيل حذر من أن الجيش عاجز عن صد هجوم مثل طوفان الأقصى، يتفق في تقديراته هذه مع تقديرات المسؤولين الأميركيين، الذين يؤكدون، بحسب تقارير وسائل إعلام أمريكية، أن أعداد القتلى التي تشير لها إسرائيل مبالغ فيها.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أن الخسائر التي ألحقتها إسرائيل بحركة حماس بشريًا وميدانيًا لا تتجاوز 20%.