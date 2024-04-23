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قيادي بحماس: عرضنا وقفاً لإطلاق النار لمدة خمس سنوات

الخميس 25 أبريل 2024 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: عرضنا وقفاً لإطلاق النار لمدة خمس سنوات



غزة / سما /

قال القيادي بحركة حماس خليل الحية، إن الحركة عرضت مرات عدة التوافق على هدنة ووقف لإطلاق النار لمدة 5 سنوات وأكثر.

وأضاف الحية في مقابلة مع أسوشتيد برس أن حماس عرضت أكثر من مرة إنشاء دولة فلسطينية في الضفة وغزة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

وتابع “القوى المقاتلة تحولت إلى أحزاب سياسية وجيوش وطنية في تجارب شعوب سابقة بعد خروج الاحتلال”.

وأردف “إذا نلنا حقوقنا الوطنية وأقيمت الدولة الفلسطينية فكل ما نملكه سيتحول إلى بنيان أساسي لها”.

وأكد على أن حماس تريد استمرار قطر في دورها كوسيط، ولا يوجد تحرك لنقل دائم للمكتب السياسي للحركة.

وشدد “لن نتراجع عن مطالبنا بوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة”.

وتساءل”لماذا نسلم الأسرى إذا لم نكن متأكدين من أن الحرب ستنتهي”.

وعبر عن رفض حماس أي وجود غير فلسطيني بغزة برا وبحرا مؤكداً أنها ستتعامل مع أي قوة عسكرية بهذه الأماكن كقوة احتلال.

#حماس #خليل الحية #القسام #اسرائيل #نتنياهو #الحرب

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