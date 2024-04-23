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شهيد فتى برصاص الاحتلال عقب اقتحام لمدينة رام الله

الخميس 25 أبريل 2024 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد فتى برصاص الاحتلال عقب اقتحام لمدينة رام الله



رام الله / سما /

استشهد فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها فجر يوم الخميس، مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الفتى خالد رائد عروق ارتقى شهيدًا عقب اصابته برصاصة في البطن، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي.

وأشارت المصادر، إلى أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتمركزت في حي رام الله التحتا وفي حي الطيرة قرب دوار السرية، وفي حي ام الشرايط في مدينة البيرة حيث داهمت أحد المنازل.

ولفتت إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت.

#شهيد #رام الله

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