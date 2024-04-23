  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال اعتقل 8455 مواطنا من الضفة منذ بدء العدوان

الخميس 25 أبريل 2024 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال اعتقل 8455 مواطنا من الضفة منذ بدء العدوان



غزة / سما /

قالت هيئة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 8455 معتقلا.

 

وأوضحا، في بيان صادر عنهما، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 12 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم طفل، ومعتقلون سابقون، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس.

 

وتركزت عمليات الاعتقالات في محافظة طولكرم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، والخليل، والقدس.

 

وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

 

وتشمل الاعتقالات من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

#الاحتلال #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

"السنوار في شوارع غزة".. عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم حكومة نتنياهو

رئيسا الأركان الإسرائيلي والشاباك زارا القاهرة للتنسيق بشأن اجتياح رفح

شاهد: "القسام" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يهاجم نتنياهو وحكومته

تقرير: جنود الاحتلال ينتظرون أوامر اجتياح رفح ومناطق أخرى لم يدخلوها برًا

"إسرائيل" قلقة من تمدد المظاهرات الداعمة لفلسطين في الجامعات الأمريكية.. ونتنياهو يذكّر “بما حدث في الثلاثينيات”

مساعي إسرائيلية لتحريك المفاوضات مع حماس

الغارديان: مخاوف من استخدام "إسرائيل" الرصيف الأمريكي العائم كستارة لاجتياح رفح

الأخبار الرئيسية

هدنة

قيادي بحماس: عرضنا وقفاً لإطلاق النار لمدة خمس سنوات

هايلفي

إسرائيل تميل للخروج من المحور القطري وتتجه لهذه الدولة

الفصح اليهودي

عشرات الآلاف من المستوطنين يستبيحون الاقصى والبراق في ثالث ايام "الفصح اليهودي"

في اليوم 202 على الحرب في غزة: غارات ليلية على رفح

20240423212222reup-2024-04-23t212022z_1140774577_rc2jc7affsdq_rtrmadp_3_usa-election-biden.h-1-1-730x438

مظاهرات تضامنية مع غزة تطارد بايدن “المنافق” إلى تامبا واعتقال عشرات الطلاب في تكساس (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية