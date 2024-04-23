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اعتقالات باقتحامات متفرقة بالضفة

الخميس 25 أبريل 2024 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات باقتحامات متفرقة بالضفة



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين، فجر الخميس، خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال حي الطيرة غربي رام الله، واقتحمت منزل الطبيب الأسير أيسر البرغوثي وسلمت عائلته قرارا بهدم منزلها، إلى جانب اقتحام منزل الطبيب خالد الخاروف بحي أم الشرايط بالبيرة وتفتيشه.

وداهمت قوات الاحتلال قرية بيت دجن شرق نابلس واقتحمت منازل أسرى محررين وفتشتها، وسط تخريب في الممتلكات.

وداهم الاحتلال قرية فرعون في طولكرم واعتقل الشاب حمادة محمود أبو عيشة، كما اعتقل الاحتلال المسن يحيى السيد خلال اقتحام مسجد في المدينة، واعتقال الشبان عمر اللبدي، وعبد الله أبو حليب وخالد جوابرة.

#اعتقالات

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