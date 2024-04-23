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في اليوم 202 على الحرب في غزة: غارات ليلية على رفح

الخميس 25 أبريل 2024 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في اليوم 202 على الحرب في غزة: غارات ليلية على رفح



غزة / سما /

واصلت الطائرات الاسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٠٢ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ست مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٧٩ شهيدا و ٨٦ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٤٢٦٢ شهيدا و ٧٧٢٢٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وقصفت طائرات الاحتلال رفح خمس مرات خلال ساعات الليل مخلفة عدد من الشهداء والجرحى.

واستهداف الاحتلال منزل لعائلة الجمل بحي الجنينة شرقي رفح ما ادى لاستشهاد خمسة نازحين من عائلة نبهان واصابة اعداد اخرى.

وادى قصف منزل لعائلة حسنين في مخيم يبنا جنوبي رفح إلى استشهاد اثنين من المواطنين واصابة اعداد أخرى.

واستهدفت طائرات الاحتلال أرض زراعية في شارع صدام في خربة العدس شمالي رفح ومنزل لعائلة أبو عرار في منطقة مصبح شمالي رفح و أرض في مخيم الشابورة وسط المدينة ونقل عدد من المُصابين.

واستهدف الاحتلال منطقة الفخاري جنوب شرق خانيونس فيما استشهد مواطن في قصف على منطقة المواصي غرب خان يونس.

وارتقى شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية قرب الجامعة الإسلامية شرقي مدينة خان يونس

غزة والشمال

وادّت غارة إسرائيلية على مخيم الشاطيء غرب غزة إلى استشهاد المواطنة آمنة حميد وطفليها.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية احياءً الشيخ عجلين وتل الهوآ والزيتون جنوب مدينة غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال منزلاً في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وسط القطاع

ووصلت شهيدة الى مشفى شهداء الاقصى جراء سقوط قذيفة مدفعية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية محيط مسجد البلد القديم وسط دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيد وعدد من الإصابات في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين شرقي مخيم البريج بقذيفة مدفعية.

وواصلت قوات الاحتلال تدمير منازل المواطنين في قرية المغراقة جنوب مدينة غزة.

#غزة #رفح #الحرب #الشهداء

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