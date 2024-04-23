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حالة الطقس: استمرار الأجواء الخماسينية والمغبرة

الخميس 25 أبريل 2024 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: استمرار الأجواء الخماسينية والمغبرة



غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تستمر الأحوال الخماسينية، لذا يكون الجو، اليوم الخميس، جافا وشديد الحرارة ومغبرا، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 14 درجة مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا، ولطيفا فوق معظم المناطق، والرياح غربية خفيفة الى  معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الجمعة، غائما جزئيا مغبرا في بعض المناطق وحاراً نسبيا نهارا لطيفاً في ساعات المساء والليل، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 6 درجات مئوية وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم حاراً نسبيا نهارا لطيفاً في ساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،  والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

و يكون الجو، الأحد المقبل، غائما جزئيا الى غائم حاراً نسبيا نهارا لطيفاً في ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#حالة الطقس

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