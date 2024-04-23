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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على رفح

الخميس 25 أبريل 2024 02:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على رفح



غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، إثر قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا يعود لعائلة الجمل، شرق رفح، ما أدى لارتقاء 5 مواطنين ولإصابة آخرين، نقلوا جميعا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قصفت موقعا في محيط المستشفى ذاته.

وأكدت المصادر أن مدفعية الاحتلال استهدف عدة مواقع في دير البلح وسط القطاع، كما قصفت عدة مواقع قريبة من وادي غزة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات استهدف مدينة غزة بعدد كبير من القذائف والغارات، خاصة في حي الزيتون وفي الجهة الشمالية الغربية والشمالية الغربية، كما استهدفت شرق جباليا بالغارات والقذائف.

وفي وقت سابق، استشهدت أم وطفلها، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرة حربية اسرائيلية منزلا غرب مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل عائلة حميد، قرب مفرق حميد بمخيم الشاطئ غرب غزة، ما أسفر عن استشهاد الأم آمنة حميد وطفلها مهدي (12 عاما)، وجرح 6 آخرين.

كما استشهد 3 مواطنين على الأقل، وجرح العشرات، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي النصر غرب مدينة غزة.

كما أغارت طائرات الاحتلال على منطقتي معن والمواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين.

يذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 79 مواطنا، وإصابة 86 آخرين.

ووفقا لآخر إحصائية فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34262، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغت حصيلة الإصابات 77229، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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