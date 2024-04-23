مظاهرات تضامنية مع غزة تطارد بايدن “المنافق” إلى تامبا واعتقال عشرات الطلاب في تكساس (صور وفيديو)

اجتمع المتظاهرون تضامناً مع غزة للتنديد بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حرم “ديل مابري” التابعة لكلية هيلزبورو المجتمعية في 23 أبريل/نيسان.

واحتشد ما يقرب من 400 متظاهر على الأرصفة المحيطة بالمدخل، وهم يهتفون ويلوحون بالأعلام الفلسطينية.

كان الهدف من زيارة بايدن ظاهريًا التحدث عن دعم حقوق المرأة في مواجهة حظر الإجهاض في فلوريدا، وهو الحظر الذي سمح به بايدن والحزب الديمقراطي بشكل أساسي.

وسارع العديد من المتظاهرين إلى الإشارة إلى نفاق بايدن الذي يدعي أنه يدافع عن حقوق المرأة بينما يواصل بيع الأسلحة لإسرائيل التي استخدمتها لقتل عشرات الآلاف من النساء في غزة.

كان أحد المحاور الرئيسية للاحتجاج هو إظهار لجو بايدن أن دعمه القوي لإسرائيل سيكلفه الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، حسبما لاحظت منصة “فايك باك”، التي تتحدث باسم العديد من المنظمات الشبابية في الولايات المتحدة.

وتم تنظيم الاحتجاج من قبل عدة مجموعات بما في ذلك تحالف تامبا ضد العنصرية والقمع السياسي، والمدافعين عن حلم منطقة الخليج، وضم بشكل رئيسي طلاب الجامعات وأفراد الجالية العربية الأمريكية.

حقق الحدث نجاحًا كبيرًا، مع إشعار قبل 24 ساعة فقط بموقع حدث التحدث لجو بايدن.

وقال منظمو الاحتجاج إن الائتلاف المحلي للمنظمات التي تعمل على توفير التضامن مع المقاومة الفلسطينية يتحرك ويستمر في الضغط على السياسيين لإنهاء الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل

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