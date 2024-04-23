متظاهرون يحاصرون مقرا حكوميا بداخله بن غفير والأخير يرفض الخروج دون حماية

القدس المحتلة/سما/

حاصر متظاهرون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، مقرا حكوميا بداخله وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في ظل رفض الأخير الخروج من المقر من دون حماية ترافقه.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "متظاهرين إسرائيليين حاصروا مقرا حكوميا في مدينة القدس، فور علمهم بأن بن غفير، بداخله".

ونقلت الصحيفة عن الإعلامي روني جرين شاولوف، أن "الوزير الإسرائيلي، طالب الشرطة بحمايته من المتظاهرين ورفض الخروج من المبنى الحكومي دون حماية بعد محاصرته من المتظاهرين الإسرائيليين".

גורמים בסביבת בן גביר: ״השר דורש שהמשטרה תאבטח אותו ומסרב ללכת בדרכים אחרות. מי נתן לו להיות אחראי על המשטרה?״ https://t.co/L9yBZCACn9 pic.twitter.com/8W4C6FVsZx — רוני גרין שאולוב - Roni Green Shaulov (@Ronigreensha) April 24, 2024

وحالت الشرطة الإسرائيلية دون دخول المتظاهرين الإسرائيليين إلى المبنى الواقع في مدينة القدس، بعد معرفتهم بتواجد بن غفير بداخله، حيث وجّه له المتظاهرون شعارات تطالب برحيله، وذلك خلال تجمعهم أمام مقر حكومي بالقدس، فيما حاول بعض آخر التهجم عليه.

מפגינים חוסמים את מכוניתו של השר איתמר בן גביר pic.twitter.com/CYivzWEqo4 — החדשות - N12 (@N12News) April 24, 2024

فيما تظاهر المئات من الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس، حيث ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن "المئات من الإسرائيليين تظاهروا أمام منزل نتنياهو في القدس، بعد نشر حركة حماس لشريط فيديو يظهر فيه أسير إسرائيلي".



وأكدت القناة، على موقعها الإلكتروني، أنه "فور نشر الإعلام العسكري التابع لـ"كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، في وقت سابق من اليوم، شريط فيديو لهيرش غولدبيرغ بولين (24 عاما)، أسير إسرائيلي لدى الحركة، خرج المئات للتظاهر أمام منزل نتنياهو، للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة".



وكان الأسير غولدبيرغ بولين، قد عبّر في مقطع مصور بثته "كتائب القسام"، عن ما وصفه بإهمال حكومة نتنياهو، للأسرى وطالبها بالعمل للإفراج عنه.