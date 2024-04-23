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عسكري إسرائيلي أرسل صورا للقبة الحديدية لفتاة أغوته وتبين أنها رجل استخبارات إيراني

الخميس 25 أبريل 2024 01:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عسكري إسرائيلي أرسل صورا للقبة الحديدية لفتاة أغوته وتبين أنها رجل استخبارات إيراني



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإرسال عسكري إسرائيلي صور لبطاريات منظومة "القبة الحديدية" لفتاة أغوته وتبين أنها رجل استخبارات إيراني.


وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن سائق شاحنة عسكرية إسرائيلية قد قام بتصوير العشرات من بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" أثناء تنقلاته في الخدمة، ونقلها إلى فتاة إيرانية على "فيسبوك" وتبين لاحقا أنها لمسؤول استخبارات.

وأوضحت القناة أن العسكري الإسرائيلي الذي يعمل سائقا على شاحنة قد صوَّر عشرات بطاريات المنظومة الدفاعية الأكثر شهرة في إسرائيل وأرسلها إلى حساب شابة إيرانية نجحت في إغوائه على وسيلة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (المحظور في روسيا باعتبارها متطرفة)، واتضح أنها رجل استخبارات.

وأشارت القناة إلى أن السائق قد أرسل صور البطاريات ومواقعها إلى المسؤول الإيراني الذي تنكَّر في زي امرأة، منوهة إلى أنه تم الحكم على السائق بالسجن لمدة 10 أيام.

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