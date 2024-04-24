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الأمم المتحدة:"إسرائيل" عرقلت ثلث المهام الإنسانية إلى شمال غزة

الخميس 25 أبريل 2024 12:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة:"إسرائيل" عرقلت ثلث المهام الإنسانية إلى شمال غزة



جنيف/سما/

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن أكثر من ثلث المهام الإنسانية إلى شمال غزة خلال أبريل/ نيسان الجاري "قوبلت بالرفض أو العراقيل من السلطات الإسرائيلية".

جاء ذلك في بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، نشره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وقال المكتب إن "المهام الإنسانية لم تصل اليوم (الأربعاء) إلى شمال غزة، بعد أن أغلق الجيش الإسرائيلي نقاط التفتيش على طريقين بسبب تحركات قواته".

وأوضح أن "أكثر من ثلث المهام الإنسانية إلى شمال غزة خلال أبريل (الجاري)، قوبلت بالرفض أو العراقيل من السلطات الإسرائيلية".

بدوره، قال فرحان حق نائب متحدث الأمم المتحدة، إن "الوصول الإنساني الآمن دون عوائق إلى شمال غزة ما زال أمرا صعبا للغاية"، وفق الموقع.

من جانبها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأربعاء، إيصال مساعدات إنسانية إلى مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أمس الثلاثاء.

الوكالة الأممية قالت في بيان مقتضب على منصة إكس: "بالأمس (الثلاثاء)، قامت الأونروا واليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) بشكل مشترك بمهمة عالية المخاطر إلى شمال غزة لتوفير مساعدات طبية وتنقية مياه منقذة للحياة إلى سكان جباليا".

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