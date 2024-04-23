هولندا تدعو "إسرائيل" إلى تجنب أي عملية برية في رفح

أمستردام/سما/

دعا رئيس وزراء الحكومة الهولندية المؤقتة مارك روته، إسرائيل إلى تجنب أي عملية برية واسعة النطاق محتملة في مدينة رفع بقطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك في منشور على حسابه في منصة "إكس"، الأربعاء، عقب حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف روته أنه تطرق خلال حديثه مع نتنياهو إلى دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، والوقف الدائم لإطلاق النار، والعملية العسكرية المحتملة على مدينة رفح.

وأشار إلى أنه أكد لنتنياهو دعم هولندا القوي لأمن إسرائيل، مضيفا: "أنا سعيد لأن التوترات لم تتصاعد أكثر في الأيام القليلة الماضية. يجب على جميع الأطراف الاستمرار في ضبط النفس".