حماس: أبدينا مرونة كاملة في المفاوضات لكن "الاحتلال يماطل"

غزة/سما/

كدت حركة حماس، مساء الأربعاء، أنها أبدت مرونة في المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، معتبرة أن الأخير "يماطل" ويرفض إنهاء الحرب المستمرة على القطاع منذ 200 يوم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية لقناة الأقصى، قال فيها إن حماس "أبدت مرونة كاملة في المفاوضات ولكن الاحتلال (الإسرائيلي) يماطل".

وأضاف الحية أن حماس "تريد إنهاء الحرب من الآن، وقدمت المرونة اللازمة لذلك، لكن الاحتلال (الإسرائيلي) يرفض ذلك".

وجدد التأكيد على أنه "بدون وقف كامل لإطلاق النار لن يكون هناك أي اتفاق" مع الجانب الإسرائيلي.

ومنذ أشهر، تشهد المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس جمودا لم تحركه محاولات التقريب والوساطة المستمرة من الجانبين المصري والقطري.

وتتبادل حماس وإسرائيل اتهامات بعرقلة المفاوضات، وتتمسك الحركة بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، وإنهاء الحصار.

وتواصل قطر ومصر والولايات المتحدة جهودها بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل و"حماس"، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2023، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

وتتهم حماس نتنياهو بـ"التعنت" وعدم الرغبة في إنجاز اتفاق،.كما تتهم المعارضة في إسرائيل نتنياهو بعرقلة صفقة تبادل الأسرى مع حماس "لأغراض سياسية".

وفي هذا الشأن، أشار الحية إلى أن نتنياهو "يخشى مما بعد الحرب من ملاحقات قضائية وسياسية، وبل ويسعى لإشعال المنطقة بنيران حرب إقليمية ليستمر في منصبه"، في إشارة إلى الاتهامات والانتقادات التي تلاحقه على خلفية إدارته للحرب وفشل حكومته في التنبؤ والتصدي لهجوم حماس على مستوطنات بغلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر.

وفيما يتعلق بالهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر 2023، لفت الحية أن الهدف منه كان تنفيذ "عملية محدودة" يعودون منها بعدد من الجنود الأسرى الإسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين.

لكنه أرجع ما حدث إلى أن "فرقة غزة في الجيش الصهيوني انهارت تماما"، على خليفة الهجوم.

وبين أن "الاحتلال (الإسرائيلي) أراد الانتقام، بالتهجير والقصف العشوائي والمجازر، لأنه كان أعمى استخباراتيا، ولا يعرف شيئا عن المقاومة في غزة، وقد فشلوا في التنبؤ بطوفان الأقصى".

وقال: "عملية طوفان الأقصى حققت أبعادها السياسية والاستراتيجية والإنسانية".

ولفت إلى أنه بعد طوفان الأقصى تعرضت إسرائيل "لهزة وفقدان ثقة وانهيار منظومة أمنية، لذلك سارعت أمريكا لتنقذ هذا الكيان المهزوم".