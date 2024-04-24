خلال اجتماع للجامعة العربية.. فلسطين تطالب بعقوبات على "إسرائيل"

القاهرة/سما/

طالبت فلسطين بعقوبات عربية على إسرائيل، الأربعاء، خلال اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية بمقره في العاصمة المصرية القاهرة.

يأتي الاجتماع، الذي ينعقد ليوم واحد على مستوى المندوبين الدائمين، بطلب من دولة فلسطين، لبحث التطورات في قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية منذ أكثر من 200 يوم.

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، يترأس الاجتماع مندوب موريتانيا بالجامعة السفير الحسين سيدي عبد الله الديه، الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية.

فيما يحضره الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، والأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، ومندوبو الدول الأعضاء.

ويبحث الاجتماع "استمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وتداعيات الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة (الخميس الماضي)"، وفق المصدر ذاته.

وفي كلمته بالاجتماع، التي حصلت "الأناضول" على نسخة منه، قال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لفلسطين: "قلنا سابقًا مرارًا وتكرارًا أن إسرائيل لا تكترث بكل الإدانات والمطالبات والدعوات، بل تستهتر وتهزأ بها".

وأضاف: "نصت قرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة ووزراء الخارجية على اتخاذ إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية يمكن لها أن تعطي درسًا عمليًا لإسرائيل، تفهم من خلاله أن جرائمها لن تبقى دون عقاب".

وتابع: "قدمنا من خلال المستوى الوزاري ومستوى المندوبين الدائمين، عددًا من الإجراءات العملية التي يمكن القيام بها في هذا السياق".

وأشار إلى في هذا الصدد إلى "قائمة بـ60 منظمة وكيان إرهابي إسرائيلي يُمارسون الإرهاب في الضفة الغربية المحتلة ويقتحمون المسجد الأقصى، وقائمة للعار بأسماء المسؤولين الإسرائيليين الذين يحرضون على إبادة الشعب الفلسطيني، وطالبنا بأن تُعتمد هذه القوائم ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية العربية والدولية".

وزاد: "نجدد دعوتنا إلى اتخاذ إجراءات في المجالات الاقتصادية والقانونية والسياسية والدبلوماسية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها، وعدم الاكتفاء بالبيانات والقرارات التي في كثير من الأوقات لا تجد طريقها للتنفيذ والفعل والتأثير".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلفت نحو 112 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".