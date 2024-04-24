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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة إسرائيلية (فيديو)

الأربعاء 24 أبريل 2024 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة إسرائيلية (فيديو)



صنعاء/سما/

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، الأربعاء، استهداف سفينة ومدمرة للولايات المتحدة الأمريكية في خليج عدن، وسفينة إسرائيلي في المحيط الهندي، في إطار عملياتها البحرية المتواصلة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن مقاتلي الجماعة اليمنية استهدفوا سفينة "MAERSK YORKTOWN" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، موضحا أن الإصابة كانت "دقيقة"، حسب تعبيره.
 


وأضاف في بيان مصور، أن الجماعة استهدفت أيضا في عمليتين عسكريتين مدمرةً حربيةً أمريكيةً في خليجِ عدن، وسفينة إسرائيلية تحمل اسم "MSC VERACRUZ" في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة.

وشدد سريع على أن "العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح".

وأكد استمرار جماعة الحوثي "في منع الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمرِ والعربي وكذلك في المحيط الهندي حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

كما شدد على عزم الجماعة "مواصلة اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمرِ والعربي والمحيطِ الهندي دفاعا عن اليمن وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني المظلوم".

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