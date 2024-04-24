مصدر مصري رفيع المستوى يكشف عن اتصالات مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار بغزة

القاهرة/سما/

كشف مصدر مصري رفيع المستوى مساء يوم الأربعاء، أن القاهرة تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول إلى وسيلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن "كافة الاتصالات التي تجريها مصر غرضه التوصل إلى وسيلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".



وسبق وقال مصدر مصري رفيع المستوى، إن "خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة وترفع تقاريرها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مدار الساعة". كما تواصل تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة، في إطار سعيها للتهدئة والسلام.

هذا وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن الجانب الأمريكي "منحاز وغير جاد" في الضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوقف إطلاق النار على غزة.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقتل ثلاثة أبناء وعدد من أحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أثر على المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى. فيما أكد هنية مواصلة التفاوض، رغم مقتل أبنائه وأحفاده