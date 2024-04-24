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البيت الأبيض: التقارير عن مقابر جماعية في غزة مزعجة للغاية

الأربعاء 24 أبريل 2024 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: التقارير عن مقابر جماعية في غزة مزعجة للغاية



واشنطن/سما/

 قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء إن مسؤولين أمريكيين يجرون اتصالات مع نظرائهم الإسرائيليين بشأن التقارير المزعجة للغاية عن العثور على مقابر جماعية في غزة.

وأضاف سوليفان في مؤتمر صحافي “تلك التقارير مزعجة للغاية… لقد كنا على اتصال على مستويات متعددة مع الحكومة الإسرائيلية. نريد إجابات. نريد أن نفهم بالضبط ما حدث”.

ووفق بيان أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء: “تم توثيق أكثر من 140 مقبرة جماعية أو عشوائية أو مؤقتة في قطاع غزة، وفي العديد من الحالات، تم تسجيل حالات دفن نفذتها قوات الاحتلال لأشخاص تم إعدامهم ميدانيًا”.

والإثنين، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة إلى 283، في مقبرة جماعية في مجمع “ناصر” الطبي بخان يونس.

وفي سياق متصل، قال جيك سوليفان إنه يتوقع السفر إلى السعودية في الأسابيع القليلة المقبلة بعد تأجيل الرحلة بسبب كسر في أحد ضلوعه.

وأضاف سوليفان للصحافيين أنه يشعر بتحسن كبير بعد إصابته وأنه تعافى بنسبة 80 في المئة تقريبا. ومن المقرر أن يناقش مع المسؤولين السعوديين ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة.

(وكالات)

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