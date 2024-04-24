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بايدن يوقع قانون مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وغزة (فيديو)

الأربعاء 24 أبريل 2024 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يوقع قانون مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وغزة (فيديو)



واشنطن/سما/

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء قانونا يوفر مساعدات أمريكية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

ويتضمن مشروع القانون 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مليار دولار مساعدات إنسانية لغزة وثمانية مليارات دولار لمواجهة نفوذ الصين العسكري.

وقال بايدن إن القانون “يقدم دعما حيويا لشركاء أمريكا حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم من التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم”، مضيفا أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيبدأ في الساعات القليلة المقبلة.

 

(رويترز)

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