هولندا: مجلس الدولة يقرر إعادة النظر بطلبات لجوء الفلسطينيين

روتردام/سما/

أصدر مجلس الدولة في هولندا، الأربعاء، قرارًا يقضي بضرورة إعادة الحكومة النظر في طلبات لجوء الفلسطينيين بعد إيقافها.

وجاء في بيان صادر عن المجلس أن وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة التابع لوزارة العدل والأمن إريك فان دير بورغ أصدر قرارًا في ديسمبر/ كانون الثاني 2023 بوقف طلبات لجوء الفلسطينيين بسبب “غموض الوضع” و”عدم وجود سياسة دائمة” في غزة.

وأضاف المجلس في بيانه أن بورغ لم يقيّم الوضع الحالي في غزة، ولا توجد أدلة كافية تدعم قراره.

وأوضح أن بعض الفلسطينيين الذين تقدموا بطلبات للمحكمة ذكروا بأن الوضع في غزة ليس “آمنا أو مؤقتا أو غامضا”، مشيرا إلى أهمية القرار بالنسبة لجميع الفلسطينيين الذين قدموا طلبات للجوء في البلاد.

وأردف أنه يمكن للاجئين الفلسطينيين البقاء في البلاد لـ6 أشهر ويكون لديهم خلال هذه الفترة حق الإقامة إضافة إلى حقوق أخرى.