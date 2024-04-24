حماس: إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المسلمين انتهاك لحق العبادة

غزة/سما/

اعتبرت حركة "حماس"، الأربعاء، إغلاق إسرائيل للحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أمام المصلين بذريعة الأعياد اليهودية، "انتهاكًا فاضحًا لحرمة المسجد ولحق العبادة فيه".

وقالت الحركة في بيان، إن "إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، في وجه المصلّين بذريعة الأعياد اليهودية، هو انتهاكٌ فاضح لحرمة المسجد ولحق العبادة فيه".

وأضافت أن "الاحتلال يمعن في تهويد الحرم الإبراهيمي، وتعزيز السيطرة الصهيونية عليه، وهو ما لن يسمح به شعبنا الثائر، المتمسّك بأرضه ومقدّساته".

وتابعت: "هذا الإجراء الباطل لن يعطي أي شرعية للاحتلال على أرضنا ومقدساتنا، ولن يفلح في تثبيت وشرعنة الأمر الواقع المخالف لكل القوانين والأعراف الدولية".

وطالبت الحركة، المجتمع الدولي بـ"التدخل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي تقودها حكومة المتطرفين الفاشيين".

ودعت الفلسطينيين إلى "مواصلة التصدي لهذه الإجراءات العدوانية ضد أرضنا الفلسطينية، ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".