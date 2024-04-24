  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المسلمين انتهاك لحق العبادة

الأربعاء 24 أبريل 2024 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المسلمين انتهاك لحق العبادة



غزة/سما/

اعتبرت حركة "حماس"، الأربعاء، إغلاق إسرائيل للحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أمام المصلين بذريعة الأعياد اليهودية، "انتهاكًا فاضحًا لحرمة المسجد ولحق العبادة فيه".

وقالت الحركة في بيان، إن "إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، في وجه المصلّين بذريعة الأعياد اليهودية، هو انتهاكٌ فاضح لحرمة المسجد ولحق العبادة فيه".

وأضافت أن "الاحتلال يمعن في تهويد الحرم الإبراهيمي، وتعزيز السيطرة الصهيونية عليه، وهو ما لن يسمح به شعبنا الثائر، المتمسّك بأرضه ومقدّساته".

وتابعت: "هذا الإجراء الباطل لن يعطي أي شرعية للاحتلال على أرضنا ومقدساتنا، ولن يفلح في تثبيت وشرعنة الأمر الواقع المخالف لكل القوانين والأعراف الدولية".

وطالبت الحركة، المجتمع الدولي بـ"التدخل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي تقودها حكومة المتطرفين الفاشيين".

ودعت الفلسطينيين إلى "مواصلة التصدي لهذه الإجراءات العدوانية ضد أرضنا الفلسطينية، ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس : لدينا 30 ضابطاً إسرائيلياً والسنوار تفقد مناطق اشتباكات والتقي مقاتلي الحركة

مصر ترد على تقرير أمريكي عن مناقشتها مع "إسرائيل" خططا عن اجتياح رفح

هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح "قريبا جدا"

أردوغان عن اعتزام قادة "حماس" مغادرة الدوحة: أمير قطر يعتبرهم من أفراد العائلة

"السنوار في شوارع غزة".. عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم حكومة نتنياهو

من هي رئيسة جامعة كولومبيا بنيويورك التي وشت بالمتظاهرين المؤيدين لفلسطين؟

بيلوسي: نتنياهو عقبة أمام حل الدولتين وعليه الاستقالة

الأخبار الرئيسية

شاهد: القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يهاجم نتنياهو وحكومته

photo_2024-04-24_14-58-12

رئيسا الأركان الإسرائيلي والشاباك زارا القاهرة للتنسيق بشأن اجتياح رفح

الغارديان: مخاوف من استخدام "إسرائيل" الرصيف الأمريكي العائم كستارة لاجتياح رفح

ليبرمان يشن هجوما حادا على مصر

"السنوار في شوارع غزة".. عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية