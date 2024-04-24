  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أونروا تطلق نداء لجمع 1.21 مليار دولار لتلبية احتياجات غزة والضفة

الأربعاء 24 أبريل 2024 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أونروا تطلق نداء لجمع 1.21 مليار دولار لتلبية احتياجات غزة والضفة



غزة/سما/

طلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأربعاء، نداء "طارئا" لجمع 1.21 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الوكالة في بيان، إنها "تسعى للحصول على 1.21 مليار دولار للتعامل مع الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة وللاستجابة للاحتياجات في الضفة الغربية مع تزايد العنف".

الأونروا أوضحت أن نداءها "الطارئ" يغطي الاحتياجات الإنسانية حتى نهاية العام الجاري 2024.

وأضافت أن النداء "يهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الأشد إلحاحا لما مجموعه 1.7 مليون فلسطيني في قطاع غزة نظرا للحرب المستمرة، وأكثر من 200 ألف لاجئ من فلسطين في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية".

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس : لدينا 30 ضابطاً إسرائيلياً والسنوار تفقد مناطق اشتباكات والتقي مقاتلي الحركة

مصر ترد على تقرير أمريكي عن مناقشتها مع "إسرائيل" خططا عن اجتياح رفح

هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح "قريبا جدا"

أردوغان عن اعتزام قادة "حماس" مغادرة الدوحة: أمير قطر يعتبرهم من أفراد العائلة

"السنوار في شوارع غزة".. عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم حكومة نتنياهو

من هي رئيسة جامعة كولومبيا بنيويورك التي وشت بالمتظاهرين المؤيدين لفلسطين؟

بيلوسي: نتنياهو عقبة أمام حل الدولتين وعليه الاستقالة

الأخبار الرئيسية

شاهد: القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يهاجم نتنياهو وحكومته

photo_2024-04-24_14-58-12

رئيسا الأركان الإسرائيلي والشاباك زارا القاهرة للتنسيق بشأن اجتياح رفح

الغارديان: مخاوف من استخدام "إسرائيل" الرصيف الأمريكي العائم كستارة لاجتياح رفح

ليبرمان يشن هجوما حادا على مصر

"السنوار في شوارع غزة".. عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية