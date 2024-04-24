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شاهد: القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يهاجم نتنياهو وحكومته

الأربعاء 24 أبريل 2024 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يهاجم نتنياهو وحكومته



غزة/سما/

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، تسجيلا مصورا لأحد الأسرى الإسرائيليين لديها يندد فيه بـ"إهمال" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته للأسرى في قطاع غزة، ويطالبها بالعمل من أجل الإفراج عنهم.

في مستهل المقطع المصور الذي نشرته القسام على منصتها بتلغرام، يروي الأسير الإسرائيلي هيرش غولدبيرغ بولين (24 عاما) قصة أسره خلال هجوم الفصائل الفلسطينية على منطقة محيط غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال إنه "ذهبت مع عدد من أصحابي إلى حفل بمنطقة غلاف غزة للترفيه عن أنفسنا، قبل أن يحدث هجوم الفصائل، وأجد نفسي أصارع من أجل البقاء مع إصابات خطيرة في كل الجسم".

وخاطب الأسير، الذي تظهر إحدى ذراعيه مبتورة، نتنياهو وحكومته قائلا لهم: "عليكم أن تخجلوا من أنفسكم لأنكم أهملتمونا مع آلاف من المواطنين الآخرين" في 7 أكتوبر.

وأضاف: "عليهم أن يخجلوا أيضا لأن كل جهود الجيش (للإفراج عن الأسرى) باءت بالفشل، بل وتسببت هجمات سلاح الجو (الإسرائيلي) في مقتل 70 معتقلا مثلي".

واستطرد: "افعلوا ما هو متوقع منكم وأعيدونا للبيوت حالا، أم أن هذا أصبح كبيرا عليكم؟".

وصرح أيضا بأن الحكومة الإسرائيلية يجب عليها أن تخجل لأنها رفضت كافة الصفقات التي عرضت عليها خلال المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى.

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