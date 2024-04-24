صحة غزة: رصد إصابات بالحمى الشوكية والكبد الوبائي

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الأربعاء، رصد إصابات بالحمى الشوكية والكبد الوبائي؛ بسبب طفح مياه الصرف الصحي بين النازحين وعدم توفر المياه الصالحة للشرب.

وهذا الوضع الكارثي هو من بين تداعيات حرب تشنها إسرائيل على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا بالبنى التحتية، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وقالت الوزارة في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "تم رصد عدة حالات من الحمى الشوكية ومرض الكبد الوبائي بين المواطنين".

وحذرت من "انتشار العديد من الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع وبين خيام النازحين، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب بالقدر الكافي؛ مما ينذر بحدوث كارثة صحية خاصة بين الأطفال".

وناشدت الوزارة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية "ضرورة وسرعة التدخل".