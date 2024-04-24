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أردوغان: "لم نعد نقيم علاقات تجارية مكثفة مع إسرائيل فقد انتهى الأمر".

الأربعاء 24 أبريل 2024 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: "لم نعد نقيم علاقات تجارية مكثفة مع إسرائيل فقد انتهى الأمر".



أنقرة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تبذل حاليا جهودا بشأن تبادل الرهائن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، معربا عن أمله النجاح في ذلك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الأربعاء، عقده الرئيس أردوغان مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في العاصمة التركية أنقرة.

وأكد أردوغان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يعرض أمن منطقتنا كلها للخطر بما في ذلك مواطنوه من أجل إطالة حياته السياسية فقط".

وأضاف: "سنواصل تكثيف جهودنا لضمان وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية دون انقطاع إلى الشعب الفلسطيني".

وحذر الرئيس التركي من مساعي إسرائيل لحرف الانتباه عن "جرائمها ضد الإنسانية ومجازرها في غزة".

وعن العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وإسرائيل قال الرئيس أردوغان: "لم نعد نقيم علاقات تجارية مكثفة مع إسرائيل فقد انتهى الأمر".

وأكد أنه "يجب على أصدقائنا الألمان أن يروا المشهد المرير للأطفال والنساء والمسنين في غزة، فقد تم تدمير غزة وفلسطين بالكامل".

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