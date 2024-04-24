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ممثل حماس في لبنان: الاحتلال لم يحقق أيا من أهدافه

الأربعاء 24 أبريل 2024 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممثل حماس في لبنان: الاحتلال لم يحقق أيا من أهدافه



بيروت/سما/

شدد ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، خلال لقائه السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، على أن إسرائيل لم تحقق أيا من أهدافها في غزة، مؤكدا ثبات موقف حماس خلال المفاوضات.

 

وقالت حماس في لبنان، في بيان لها، إن عبد الهادي زار على رأس وفد اليوم الأربعاء، السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف في مقر السفارة ببيروت، بحضور نائبه مكسيم رومانوف، حيث ثمن دور روسيا في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته في المحافل الدولية.

واستعرض ممثل الحركة "مستجدات معركة "طوفان الأقصى" والعدوان الصهيوني على غزة"، مشيرا إلى أن "الاحتلال لم يحقق أي هدف من أهدافه، على الرغم من مرور 200 يوم، استخدم خلالها كل إمكاناته العسكرية والاستخباراتية"، مضيفا أن "الاحتلال يخوض حرب إبادة دون أي أفق ونتيجة سوى التدمير والمجازر بحق المدنيين من أبناء شعبنا الصابر".

وشدد عبد الهادي على أن "صمود شعبنا الأسطوري وبسالة المقاومة، هي من أفشلت مخططات الاحتلال في تحقيق إنجازات لصالحه"، مؤكدا أن "المقاومة ما زالت ثابتة على مواقفها خلال المفاوضات، بأنه لا تنازل عن وقف العدوان والانسحاب وتكثيف إدخال المساعدات وضمانات بفك الحصار وإعادة الإعمار، وصفقة تبادل مشرّفة للأسرى".

من جهته، دعا السفير الروسي، وفق البيان، إلى ضرورة إنهاء الحرب المدمرة على قطاع غزة، ووقف إطلاق النار بشكل فوري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

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