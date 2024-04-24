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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية في غزة

الأربعاء 24 أبريل 2024 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية في غزة



غزة/سما/

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين في قطاع غزة دمرتهما القوات الإسرائيلية.


وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو "إنه أمر يجبرنا على الدعوة إلى تحقيق مستقل في جميع الشبهات والظروف نظرا إلى أنه يخلف انطباعا بالفعل بأن انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون ارتكبت (هناك)".

يأتي ذلك بعدما طلب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع "الشفاء" ومجمع "ناصر"، واصفا تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة بالـ"مرعب".

وأضاف مكتب حقوق الإنسان أنه يعمل على التحقق من صحة تقارير المسؤولين الفلسطينيين التي تفيد بالعثور على 283 جثة في مستشفى "ناصر" و30 جثة في "الشفاء" بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منهما.

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